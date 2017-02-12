Во Владивостоке проходит всероссийская выставка собак

Работа выставки продолжится в воскресенье

Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Всероссийская выставка собак всех пород «Зимние встречи» открылась в субботу, 11 февраля, в столице Приморья на площадке комплекса «Технодром» на улице Днепровской. Ещё одна выставка «Приморье 2017» там же продолжит работу в воскресенье, 12 февраля, сообщает корреспондент РИА VladNews.

На одной площадке собрались представители различных пород. Шпицы, стаффордширские бультерьеры, северные ездовые собаки, лабрадоры ретриверы, силихем-терьеры, бультерьеры и многие другие предстали перед судьями во всей красе. Возраст участников - также разный.

Судьями выставки стали Александр Иванов (Москва), Ольга Ванина (Владивосток), Педро Делеру (Португалия), Тиина Таулос (Финляндия).

Самые искушенные собаководы и простые любители собак смогли оценить красоту и разнообразие пород, являющихся результатом тщательного отбора в нескольких поколениях.

Хозяйка годовалого сенбернара Сары Алла Шышлова сама представляет свою любимицу:

-Мы уже 7 раз участвовали и всё время побеждали, являемся юниорами. Планируем закрыть чемпион юниора и для этого нам осталось две выставки, - рассказала владелица собаки.