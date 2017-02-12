Во Владивостоке проходит всероссийская выставка собак 11:38, 12 февраля Во Владивостоке проходит всероссийская выставка собак (Фото)
Замначальника полиции Приморья уже трое суток провел в СИЗО Владивостока 11:04, 12 февраля Замначальника полиции Приморья уже трое суток провел в СИЗО Владивостока (Эксклюзив)
Гороскоп на 12 февраля 10:34, 12 февраля Гороскоп на 12 февраля
Новостная лента
Февраль, 12 воскресенье
11:40
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
11:40
Система "Эра-ГЛОНАСС" - трудный вопрос для Приморья Эксклюзив
11:40
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
11:38
Во Владивостоке проходит всероссийская выставка собак Фото
11:04
Замначальника полиции Приморья уже трое суток провел в СИЗО Владивостока Эксклюзив
10:34
Гороскоп на 12 февраля
10:04
Роспотребнадзор: Рынок переполнен ядовитыми стеклоочистителями!
09:15
В Приморье местами может пройти небольшой снег
06:58
Ученые узнали, какие животные способные пережить апокалипсис
05:34
В Стамбуле в аэропорту самолет врезался в автобус с пассажирами
04:08
Курс доллара к рублю обновил минимум с июля 2015 года
03:06
Рост цен на молоко: производители предупредили Минсельхоз о возможном повышении
01:21
Bloomberg предсказал рост российской экономики в 2017 году
00:18
В Ростовской области на улице обнаружен младенец в одних ползунках
Февраль, 11 суббота
23:31
Предсказания Ванги на 2017 год начали сбываться Видео
22:32
Любовь помогает людям побороть депрессию, - ученые
21:37
Ольга Бузова потеряла сознание во время своего концерта Видео
20:07
Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
19:32
Эксперты назвали пять доступных суперпродуктов для здоровья
19:13
Курс валют на выходные и понедельник 13 февраля 2017: официальный курс ЦБ РФ
18:44
Ученые узнали, чего нельзя делать после еды
18:04
Люди оказались запертыми в собственной квартире во время пожара в Приморье
17:32
Собаки и обезьяны предпочитают хороших людей, - ученые
17:10
Полицейские Владивостока сдали кровь ради чьей-то жизни
16:39
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
16:22
Чай с молоком вреден для здоровья, - ученые
16:07
Во Владивостоке хранят память о великом поэте Видео
16:02
В перекрестках художественного «Лабиринта» - философская выставка открылась во Владивостоке
15:49
От Арсеньева до Авченко: первый том антологии представили публике
15:41
На предстоящей неделе во Владивостоке потеплеет до +7°С
15:18
Ушла из жизни президент благотворительного фонда «Мама» Наталья Изотова
15:09
Нелегальную игорную зону закрыли в поселке Врангель Видео
14:33
Житель Приморья под угрозой расправы похитил деньги у своего знакомого
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Замначальника полиции Приморья уже трое суток провел в СИЗО Владивостока

Громкое дело продолжается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Замначальника УМВД Приморского края уже трое суток провел в СИЗО-1 Владивостока, сообщили корреспонденту РИА VladNews источники, близкие к ситуации. 

Напомним, Илья Шамратов попал в следственный изолятор после того, как вопрос о премиях в приморской полиции вызвал массу вопросов у Следственного комитета России. Расследование данного дела поручено шестому следственному управлению Главного следственного управления СК РФ (Хабаровск).

О том, что власть предержащим в России стоило бы быть внимательнее к проблемам следственных изоляторов, в которые может попасть сегодня фактически любой чиновник (СИЗО не тюрьма, а место изоляции подозреваемых и обвиняемых, чья вина не доказана, но следствие рассматривает этот вариант), уже давно предупреждают члены Общественных наблюдательных комиссий. 

По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года Илья Шамратов обеспечил внесение в приказы начальника УМВД России по Приморскому краю ряду своих подчиненных сотрудников повышенные размеры годовых премий, которые потребовал вернуть ему для использования по своему усмотрению. Опасаясь неблагоприятных последствий по службе, подчиненные передали Шамратову требуемые им суммы. Общий размер денежных средств, полученных Ильей Шамратовым, составил около 4 миллионов рублей. При этом, как правило, итоговая премия, назначенная каждому сотруднику, составляла не более 35 тысяч рублей.

Ранее РИА VladNews сообщало о задержании замначальника УМВД Приморья во Владивостоке и о проверке. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Одновременно с этим проводятся неотложные следственные действия, в том числе обыск в загородном коттедже фигуранта. Следствие намерено во взаимодействии с УФСБ и ОРЧ СБ УМВД России по Приморскому краю проверить причастность Шамратова к аналогичным преступлениям, а также установить возможных его соучастников. Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.

Напомним, обыски в Следственном управлении УМВД по Приморскому краю прошли 25 января. А еще летом 2016 года руководство МВД России уже задавало вопросы местным руководителям полиции относительно экономии заработной платы и размерах годовых премий для некоторых категорий начальников.

Читайте также:

«Дело Шамратова»: вопросы о больших зарплатах и премиях уже интересовали центральный аппарат МВД РФ

Силовики проводят обыск в кабинете замначальника УМВД Приморья

Приморские следователи полиции обвиняются в «откатах» за большие премии

comments powered by Disqus
Похожие новости
Гороскоп на 12 февраля
10:34, 12 февраля 2017 Гороскоп на 12 февраля

Не ​упустите шанс – сегодня он в ваших руках!

Роспотребнадзор: Рынок переполнен ядовитыми стеклоочистителями!
10:04, 12 февраля 2017 Роспотребнадзор: Рынок переполнен ядовитыми стеклоочистителями!

Список предприятий-фантомов

В Приморье местами может пройти небольшой снег
09:15, 12 февраля 2017 В Приморье местами может пройти небольшой снег

Прогноз погоды для региона на воскресенье, 12 февраля

Ученые узнали, какие животные способные пережить апокалипсис
06:58, 12 февраля 2017 Ученые узнали, какие животные способные пережить апокалипсис

Массовое вымирание может даже, в некотором смысле, пойти животным «на пользу»

Предсказания Ванги на 2017 год начали сбываться
23:31, 11 февраля 2017 Предсказания Ванги на 2017 год начали сбываться

Еще при жизни ясновидящая предрекала миру огромные испытания

Ольга Бузова потеряла сознание во время своего концерта
21:37, 11 февраля 2017 Ольга Бузова потеряла сознание во время своего концерта

Телеведущая не перестает нагружать себя работой

Полицейские Владивостока сдали кровь ради чьей-то жизни
17:10, 11 февраля 2017 Полицейские Владивостока сдали кровь ради чьей-то жизни

Благотворительная акция прошла в приморской столице