Для лошадиных нужд в Приморье испортили землю на 4 миллиона рублей

Конный завод снял плодородный слой без разрешения

Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Приморская природоохранная прокуратура по результатам проверки обращения замруководителя Россельхознадзора края выявила факт незаконного снятия и перемещения плодородного слоя почвы на землях сельхозназначения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Незаконное снятие плодородного слоя почвы, произведенного ООО «Новоникольский конный завод», повлекло причинение ущерба почвам как объекту охраны окружающей среды в размере 4 миллиона 96 тысяч рублей.

Уссурийский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с ответчика ущерб, причиненный почвам, в полном размере. Суд руководствовался положениями ФЗ «Об охране окружающей среды», по которым почва - это компонент природной среды, составляющий окружающую среду, и ее плодородный слой не должен подвергаться загрязнению, порче, а также уничтожению.

При этом было доказано, что снятие плодородного слоя почвы на арендуемом ответчиком земельном участке производилось в отсутствие разрешения на проведение внутрихозяйственных работ.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от 8 февраля решение районного суда по иску природоохранного прокурора было оставлено без изменения.