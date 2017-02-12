Роспотребнадзор: Рынок переполнен ядовитыми стеклоочистителями!

Список предприятий-фантомов

Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

При проведении внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничной продаже спиртосодержащей непищевой продукции, в том числе стеклоомывающей незамерзающей жидкости, Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации был выявлен целый ряд предприятий-фантомов, производящих стеклоомывающую жидкость, содержание метанола в которой превышает допустимые значения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморья. Эта продукция фактически ядовита для людей и животных.

Список фантомов:

- ООО «Вавилон-М» (г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.5, стр.4);

- ООО «Арт-Центр» (г. Москва, ул. Кастанаевская, д.43);

- ООО «Реверс» (г. Москва, ул. Чечерина, д.10);

- ООО «Леда» (г. Москва, ул. Чечерина, д.10);

- ООО «ИнжТехПоставка» (г. Москва ул. Ямского поля, д.30, пом.7);

- ООО «Проф Стиль» (г. Москва, ул. Новорогожская, д.4, стр.1);

- ООО «Фудлайн-М» (г. Москва, ул. Фабричная, д.4, к.2, оф.9, ком.6);

- ООО «Лангория» (г. Москва, ул. Введенского, д.23А, стр.3);

- ООО «Элит Эстейт Компани» (г. Москва, ул. Иловайская, д.9, стр.7):

- ООО «Автолайн» (г. Москва, Измайловское ш., д.3А);

- ООО «Гермес» (г. Москва, ул. Борисовская, д.16);

- ООО «ЭлинарПрод» (г. Москва ул. Мишина, д.28, ком.4);

- ООО «Комланд» (г. Москва, пр-д. Стройкомбината, д.4);

- ООО «Информ Прогресс» (г. Москва, ул. Ижорская, д.6, стр.5);

- ООО «Кондор» (г. Москва, ул. Старый Гай, д.14);

- ООО «ТехноМаркет» (г. Москва, ул. Енисейская, д.17, к.1);

- ООО «Евромакс» (г. Москва, туп. Горлов, д.2, ком.4);

- ООО «Регалит» (г. Москва, 1-й Коптельский пер., д.6, стр.1);

- ООО ТД «ВымпелТорг» (г. Москва, ул. Летниковская, д.10, стр.5);

- ООО «Гарден» (г. Москва, ул. 3-я Никопольская, д. 7);

- ООО «Ровикон» (г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14А);

- ООО «Артград» (г. Москва, ул. Полярная, д. 30, корп. 3);

- ООО «Альфа Хим Групп» (г. Москва, ул. Каховка, д.30, п.1, к.13);

- ООО «ТПК КИФ» (г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, д.159, стр.2);

- ООО «Сити Люкс» (г. Москва, ул. Тихвинская, д.17, стр.7);

- ООО «Сектор-Т» (г. Москва, ул. Сретенка, д.9/21/24);

- ООО «Дельрос» (г. Москва, пер. Малый Злотоустинский, д.10, стр.2);

- ООО «Рус Пром Сервис» (г .Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.23, к.4, оф.9);

- ООО «ХимСервис» (г.Москва, пр-т Вернадского, д.113) ;

- ООО «Эколайн» (г. Москва, ул. Рочдельская, 14А);

- ООО «Интерторг» (г. Москва, ул. Бориса Жигуленкова, д.25, корпус 1);

- ООО «Вектор» (г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д.36);

- ООО «Зодиак» (г. Владимир, ул. Девическая, д.9);

- ООО «Вертикаль» ( г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36-а);

- ООО «АртехКом» ( юридический адрес: г. Москва ул. Башиловская, д.10, стр.2,

фактический адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Производственная, д.5);

- ООО «Руспромпоставка» (юридический адрес: г. Москва ул. Пржевальского, д.12, пом.2, фактический адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Производственная, д.5);

- ООО "АС-Инжиниринг" (юридический адрес: г. Москва ул. Покровка, д.25, стр.2, оф.4, фактический адрес: Владимирская область, г. Александров, п. Балакирево, ул. Заводская, д.10, корп.41);

- ООО «Компания «Авто-Порт» (Московская область, г. Мытищи, Осташковское шоссе, владение 1Б, корп.8);

- ООО «ИнформПрогресс» (Московская область, Мытищинский район, пос. Юдин);

- ООО «РусПромСервис» (Московская область, г. Солнечногорск, ул. Крылова, вл. 10-в);

- ООО «ИнжТехПоставка» (Московская область,,Раменский район, д. Островцы, 14 км от МКАД по Новорязанскому шоссе);

- ООО «Вектор» (Подольский район, д.Никулино, д.2);

- ООО «Регалит» (Московская область, Раменский район, д. Островцы, 14 км от МКАД по Новорязанскому шоссе);

- ООО «Фарм» (Московская область, г. Подольск, ул. Гайдара, 10В).

- ООО «Автомобильные линии» в г. Владивосток, ул. Пионерская, 1, оф. 401.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предупреждает о возможности не только понести финансовые потери при покупке товара у данного «производителя» или поставщика его продукции, но и об административной и (в случае массовых отравлений) уголовной ответственности продавцов стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола более 0,05%.