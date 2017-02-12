Национальную стратегию РФ по адаптации к стихийным бедствиям разрабатывают только 6 регионов

Самые высокие риски - в Сибири, ДФО и арктический зоне

Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

В России появится национальная стратегия по адаптации к негативным последствиям изменения климата, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на изменения в плане реализации Климатической доктрины России.

Минстрою, Минэкономразвития, Минэнерго и региональным правительствам предстоит разработать методику расчёта рисков и оценки ущерба в связи с таянием вечной мерзлоты и ледников, увеличением количества осадков, а также учащением наводнений и ураганов. На основании полученных данных они должны будут продумать комплекс мер по адаптации зданий, транспорта и инфраструктуры к непогоде, который позволит минимизировать негативные последствия от изменения климата.

Пока работа над адаптацией к неблагоприятным климатическим явлениям ведётся только в шести регионах России, среди которых значатся Москва и Санкт-Петербург. Остальным на это не хватает финансов.

Кроме того, в предыдущей версии стратегии одним из ответственных за разработку новых мер был назначен Минрегион, однако ведомство расформировали ещё в 2012 году.

По оценкам Минприроды, ежегодно опасные погодные явления обходятся России в 30–60 миллиардов рублей. Наиболее уязвимыми территориями считаются Дальний Восток, Сибирь и Арктика. В частности, по данным Росгидромета, в 2016 году наиболее значимыми проявлениями изменения климата стали пожары на юге Восточной Сибири и паводки в Приморье.