Во Владивостоке проходит всероссийская выставка собак 11:38, 12 февраля Во Владивостоке проходит всероссийская выставка собак (Фото)
Замначальника полиции Приморья уже трое суток провел в СИЗО Владивостока 11:04, 12 февраля Замначальника полиции Приморья уже трое суток провел в СИЗО Владивостока (Эксклюзив)
Гороскоп на 12 февраля 10:34, 12 февраля Гороскоп на 12 февраля
Новостная лента
Февраль, 12 воскресенье
13:26
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
13:26
Система "Эра-ГЛОНАСС" - трудный вопрос для Приморья Эксклюзив
13:26
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
13:07
Национальную стратегию РФ по адаптации к стихийным бедствиям разрабатывают только 6 регионов
12:24
Стало известно, кто не способен похудеть
11:38
Во Владивостоке проходит всероссийская выставка собак Фото
11:04
Замначальника полиции Приморья уже трое суток провел в СИЗО Владивостока Эксклюзив
10:34
Гороскоп на 12 февраля
10:04
Роспотребнадзор Приморья: Рынок переполнен ядовитыми стеклоочистителями!
09:15
В Приморье местами может пройти небольшой снег
06:58
Ученые узнали, какие животные способные пережить апокалипсис
05:34
В Стамбуле в аэропорту самолет врезался в автобус с пассажирами
04:08
Курс доллара к рублю обновил минимум с июля 2015 года
03:06
Рост цен на молоко: производители предупредили Минсельхоз о возможном повышении
01:21
Bloomberg предсказал рост российской экономики в 2017 году
00:18
В Ростовской области на улице обнаружен младенец в одних ползунках
Февраль, 11 суббота
23:31
Предсказания Ванги на 2017 год начали сбываться Видео
22:32
Любовь помогает людям побороть депрессию, - ученые
21:37
Ольга Бузова потеряла сознание во время своего концерта Видео
20:07
Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
19:32
Эксперты назвали пять доступных суперпродуктов для здоровья
19:13
Курс валют на выходные и понедельник 13 февраля 2017: официальный курс ЦБ РФ
18:44
Ученые узнали, чего нельзя делать после еды
18:04
Люди оказались запертыми в собственной квартире во время пожара в Приморье
17:32
Собаки и обезьяны предпочитают хороших людей, - ученые
17:10
Полицейские Владивостока сдали кровь ради чьей-то жизни
16:39
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
16:22
Чай с молоком вреден для здоровья, - ученые
16:07
Во Владивостоке хранят память о великом поэте Видео
16:02
В перекрестках художественного «Лабиринта» - философская выставка открылась во Владивостоке
15:49
От Арсеньева до Авченко: первый том антологии представили публике
15:41
На предстоящей неделе во Владивостоке потеплеет до +7°С
15:18
Ушла из жизни президент благотворительного фонда «Мама» Наталья Изотова
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Россия

Национальную стратегию РФ по адаптации к стихийным бедствиям разрабатывают только 6 регионов

Самые высокие риски - в Сибири, ДФО и арктический зоне
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

В России появится национальная стратегия по адаптации к негативным последствиям изменения климата, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на изменения в плане реализации Климатической доктрины России.

Минстрою, Минэкономразвития, Минэнерго и региональным правительствам предстоит разработать методику расчёта рисков и оценки ущерба в связи с таянием вечной мерзлоты и ледников, увеличением количества осадков, а также учащением наводнений и ураганов. На основании полученных данных они должны будут продумать комплекс мер по адаптации зданий, транспорта и инфраструктуры к непогоде, который позволит минимизировать негативные последствия от изменения климата.

Пока работа над адаптацией к неблагоприятным климатическим явлениям ведётся только в шести регионах России, среди которых значатся Москва и Санкт-Петербург. Остальным на это не хватает финансов.

Кроме того, в предыдущей версии стратегии одним из ответственных за разработку новых мер был назначен Минрегион, однако ведомство расформировали ещё в 2012 году.

По оценкам Минприроды, ежегодно опасные погодные явления обходятся России в 30–60 миллиардов рублей. Наиболее уязвимыми территориями считаются Дальний Восток, Сибирь и Арктика. В частности, по данным Росгидромета, в 2016 году наиболее значимыми проявлениями изменения климата стали пожары на юге Восточной Сибири и паводки в Приморье.

comments powered by Disqus
Похожие новости
На таможнях теперь будут отслеживать генно-модифицированные семена
10:53, 10 февраля 2017 На таможнях теперь будут отслеживать генно-модифицированные семена

Этим обязали заниматься Россельхознадзор

Россияне готовы экономить даже на здоровье
09:58, 01 февраля 2017 Россияне готовы экономить даже на здоровье

Как жители РФ выполняют совет Медведева?

Россиянам стало сложнее въезжать в США из-за политики Трампа
09:19, 31 января 2017 Россиянам стало сложнее въезжать в США из-за политики Трампа

Об этом рассказали в посольстве Соединенных Штатов

Приморье возглавило рейтинг привлекательности для мигрантов из КНР
12:10, 30 января 2017 Приморье возглавило рейтинг привлекательности для мигрантов из КНР

Тренды миграции в РФ; портрет мигранта нового тысячелетия

Родственников теперь можно бить безнаказанно?
09:52, 30 января 2017 Родственников теперь можно бить безнаказанно?

Госдума приняла законопроект, предполагающий вывод семейного насилия из УК РФ

Государство возьмет в свои руки развитие IT в России
01:31, 30 января 2017 Государство возьмет в свои руки развитие IT в России

Правительство РФ приняло постановление №57

Российскую армию снабдят ферритовыми
01:31, 27 января 2017 Российскую армию снабдят ферритовыми "плащами-невидимками"

Идут переговоры