В Приморье местами может пройти небольшой снег

Прогноз погоды для региона на воскресенье, 12 февраля

Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления, сообщает Примпогода. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, на побережье умеренный до сильного. Температура воздуха +3...-10 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура -2...-4 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -1...-3 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +1...-1 °C.