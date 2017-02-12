Ученые узнали, какие животные способные пережить апокалипсис

Массовое вымирание может даже, в некотором смысле, пойти животным «на пользу»

Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Британские ученые узнали, какие среди ныне населяющих Землю животных, пережить массовое вымирание способны морские губки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.



По словам ученых, в прошлом эти животные уже не раз доказывали, что способны не только сохраниться после глобальных катаклизмов, но и, в некотором роде, использовать сложившуюся ситуацию себе во благо.



Специалисты отмечают, что нашей планете пять раз приходилось переживать массовую гибель растений и животных миллионы лет назад.



В частности, исчезновение динозавров около 65 млн лет назад, а также гибель более половины видов морских беспозвоночных животных 443 млн лет назад.



Ученым из Национального музея Уэльса удалось обнаружить своего рода «кладбище» древних существ в китайской провинции Чжэцзян, в том месте, где в Ордовикский период плескалось мелкое море. Ученые нашли целый пласт пород, состоявший из останков морских губок примерно сотни разных видов.



Палеонтологи в узкой полосе аргиллитов (твердая глинистая порода) обнаружили остатки (мягкие ткани и скелеты) свыше 100 видов древних морских губок.



Найденные образцы, по оценкам ученых, пережили период девонского массового вымирания.



По мнению палеонтологов, животным удалось выжить по причине высокой приспособляемости морских губок к перепадам температур. Также эти организмы прекрасно себя чувствуют в бедной кислородом водной среде. Кроме того, глобальные катастрофы могли спровоцировать резкий рост кормовой базы для Porifera.



По мнению ученых, разнообразие губок говорит о том, что эти существа способствуют восстановлению экосистемы Земли после каждого массового вымирания других видов. А значит, в случае очередной масштабной катастрофы они вновь могут выжить и доминировать в океанах, пока биосфера не восстановится.



Добавим, что губки — далеко не самые сложные, пусть и не самые простые из известных животных. К этому типу относятся водные (преимущественно морские) обитатели, ведущие прикреплённый образ жизни и распространённые по всему земному шару. Морские губки встречаются как в прибрежных зонах, так и едва ли не в самых глубоких частях Мирового океана.



Как отмечают учёные, губки во многих отношениях весьма непритязательно относятся к «условиям проживания» — если для большей части других животных важна для жизни достаточно конкретная температура и определённый уровень концентрация кислорода, то губки в этих отношениях оказываются весьма гибкими.



Массовое вымирание может даже, в некотором смысле, пойти этим животным «на пользу»: после массовой гибели прочих живых существ в воде резко увеличится количество частиц органики, которые и составят пищу для губок.