В Стамбуле в аэропорту самолет врезался в автобус с пассажирами

Информации о пострадавших нет

Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Пассажирский самолет Airbus 321 компании «Turkish Airlines» врезался в автобус в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Об этом информирует портал об авиации Airlive, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



«Этим вечером борт Turkish Airlines TK2223, прибывший из Газиантепа ударил автобус, который в этот момент перевозил пассажиров в терминале аэропорта Стамбула Ататюрк. Носу самолета (обтекателю) был нанесен ущерб», - говорится в сообщении.



Инцидент произошел вечером 9 февраля. Лайнер, протаранивший автобус, прибыл в Стамбул из города Газиантеп, что на юге Турции. Автобус в этот момент вез пассажиров к одному из терминалов.



В результате столкновения на носовой части лайнера осталась заметная вмятина. При этом на данный момент нет информации, пострадал ли кто-то в результате аварии.



Также есть информация, что поврежденный Airbus 321 был одним из новейших у Turkish Airlines. Он начал выполнять рейсы в прошлом месяце.



Ранее стало известно о другом инциденте, который произошел в международном аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке. Здесь во время выхода самолета на взлетно-посадочную полосу загорелся двигатель авиалайнера компании Aerolineas Argentinas. Об этом сообщает телеканал ABC.



Сообщается, что у самолета, который должен был вылететь в Буэнос-Айрес, загорелся двигатель. Очевидцы инцидента сообщили о том, что слышали звук взрыва. В результате инцидента, взлетно-посадочная полоса была перекрыта, самолет окружили пожарные машины. О пострадавших в ходе инцидента не сообщается