На предстоящей неделе во Владивостоке потеплеет до +7°С 15:41, 11 февраля На предстоящей неделе во Владивостоке потеплеет до +7°С
Ушла из жизни президент благотворительного фонда «Мама» Наталья Изотова 15:18, 11 февраля Ушла из жизни президент благотворительного фонда «Мама» Наталья Изотова
Женщина оставила годовалого ребенка с собакой и уехала к своему сожителю в Приморье 13:08, 11 февраля Женщина оставила годовалого ребенка с собакой и уехала к своему сожителю в Приморье
Новостная лента
Февраль, 12 воскресенье
05:51
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
05:51
Система "Эра-ГЛОНАСС" - трудный вопрос для Приморья Эксклюзив
05:51
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
05:34
В Стамбуле в аэропорту самолет врезался в автобус с пассажирами
04:08
Курс доллара к рублю обновил минимум с июля 2015 года
03:06
Рост цен на молоко: производители предупредили Минсельхоз о возможном повышении
01:21
Bloomberg предсказал рост российской экономики в 2017 году
00:18
В Ростовской области на улице обнаружен младенец в одних ползунках
Февраль, 11 суббота
23:31
Предсказания Ванги на 2017 год начали сбываться Видео
22:32
Любовь помогает людям побороть депрессию, - ученые
21:37
Ольга Бузова потеряла сознание во время своего концерта Видео
20:07
Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
19:32
Эксперты назвали пять доступных суперпродуктов для здоровья
19:13
Курс валют на выходные и понедельник 13 февраля 2017: официальный курс ЦБ РФ
18:44
Ученые узнали, чего нельзя делать после еды
18:04
Люди оказались запертыми в собственной квартире во время пожара в Приморье
17:32
Собаки и обезьяны предпочитают хороших людей, - ученые
17:10
Полицейские Владивостока сдали кровь ради чьей-то жизни
16:39
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
16:22
Чай с молоком вреден для здоровья, - ученые
16:07
Во Владивостоке хранят память о великом поэте Видео
16:02
В перекрестках художественного «Лабиринта» - философская выставка открылась во Владивостоке
15:49
От Арсеньева до Авченко: первый том антологии представили публике
15:41
На предстоящей неделе во Владивостоке потеплеет до +7°С
15:18
Ушла из жизни президент благотворительного фонда «Мама» Наталья Изотова
15:09
Нелегальную игорную зону закрыли в поселке Врангель Видео
14:33
Житель Приморья под угрозой расправы похитил деньги у своего знакомого
14:06
"Спартак-Приморье" обыграл на выезде баскетбольный клуб "Урал" Видео
13:44
Какой сегодня праздник: 11 февраля - День зимних видов спорта в России
13:22
Браконьеру грозит реальный срок в Приморье
13:08
Женщина оставила годовалого ребенка с собакой и уехала к своему сожителю в Приморье
13:05
Школьница из Находки 7 лет живет на строгой диете Видео
12:37
Молодой человек украл украшения у своей знакомой ради денег
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

В Стамбуле в аэропорту самолет врезался в автобус с пассажирами

Информации о пострадавших нет
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Пассажирский самолет Airbus 321 компании «Turkish Airlines» врезался в автобус в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Об этом информирует портал об авиации Airlive, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


«Этим вечером борт Turkish Airlines TK2223, прибывший из Газиантепа ударил автобус, который в этот момент перевозил пассажиров в терминале аэропорта Стамбула Ататюрк. Носу самолета (обтекателю) был нанесен ущерб», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 9 февраля. Лайнер, протаранивший автобус, прибыл в Стамбул из города Газиантеп, что на юге Турции. Автобус в этот момент вез пассажиров к одному из терминалов.

В результате столкновения на носовой части лайнера осталась заметная вмятина. При этом на данный момент нет информации, пострадал ли кто-то в результате аварии.

Также есть информация, что поврежденный Airbus 321 был одним из новейших у Turkish Airlines. Он начал выполнять рейсы в прошлом месяце.

Ранее стало известно о другом инциденте, который произошел в международном аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке. Здесь во время выхода самолета на взлетно-посадочную полосу загорелся двигатель авиалайнера компании Aerolineas Argentinas. Об этом сообщает телеканал ABC.

Сообщается, что у самолета, который должен был вылететь в Буэнос-Айрес, загорелся двигатель. Очевидцы инцидента сообщили о том, что слышали звук взрыва. В результате инцидента, взлетно-посадочная полоса была перекрыта, самолет окружили пожарные машины. О пострадавших в ходе инцидента не сообщается

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Ростовской области на улице обнаружен младенец в одних ползунках
00:18, 12 февраля 2017 В Ростовской области на улице обнаружен младенец в одних ползунках

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Люди оказались запертыми в собственной квартире во время пожара в Приморье
18:04, 11 февраля 2017 Люди оказались запертыми в собственной квартире во время пожара в Приморье

Причины возгорания устанавливаются

Житель Приморья под угрозой расправы похитил деньги у своего знакомого
14:33, 11 февраля 2017 Житель Приморья под угрозой расправы похитил деньги у своего знакомого

Возбуждено уголовное дело

Браконьеру грозит реальный срок в Приморье
13:22, 11 февраля 2017 Браконьеру грозит реальный срок в Приморье

Расследование продолжается

Женщина оставила годовалого ребенка с собакой и уехала к своему сожителю в Приморье
13:08, 11 февраля 2017 Женщина оставила годовалого ребенка с собакой и уехала к своему сожителю в Приморье

Малыша обнаружили сотрудники полиции

Молодой человек украл украшения у своей знакомой ради денег
12:37, 11 февраля 2017 Молодой человек украл украшения у своей знакомой ради денег

Возбуждено уголовное дело

Житель Приморья разместил в Интернете порнографию с несовершеннолетними
11:06, 11 февраля 2017 Житель Приморья разместил в Интернете порнографию с несовершеннолетними

Возбуждено уголовное дело