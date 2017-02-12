Рост цен на молоко: производители предупредили Минсельхоз о возможном повышении

Данное постановление ограничивает поставки молока из 25 регионов страны

Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Производители предупредили Минсельхоз о возможном росте цен на молоко в ближайшее время, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Коммерсантъ».



Письмо к главе ведомства Александру Ткачеву отправил Национальный союз производителей молока «Союзмолоко». В нем Минсельхоз просят изменить решение Россельхознадзора от 20 января 2017 года, ограничивающее поставки сырого молока из регионов, в которых зарегистрированы болезни крупного рогатого скота. Речь идет о таких болезнях как африканская чума свиней, ящур и сибирская язва.



Данное постановление ограничивает поставки молока из 25 регионов страны. Так, под ограничения попали Татарстан и Ростовская область. А они лидируют в стране по производству сырого молока. К тому же, в Москву молоко привозят в основном из Татарстана.



И чтобы продавать молоко, производителям из этих регионов необходимо его пастеризовать. Но далеко не все они располагают необходимым для этих целей оборудованием. Поэтому, по сути, поставки будут остановлены полностью.



Производители называют требование пастеризации излишним, указывая, что на сырье выдаются сертификаты, а молочная продукция при производстве подвергается термической обработке. Но в Россельхознадзоре, считают ужесточение требований по отгрузке молокопродукции «вопросам безопасности».



В «Союзмолоке» предупреждают министерство, что решение Россельхознадзора не только спровоцирует убытки для многих хозяйств, но поспособствует тому, что молочные хозяйства начнут закрываться. А это, конечно же, повлечет рост цен на молочную продукции, а также может вызвать дефицит молока и молочной продукции на рынке.