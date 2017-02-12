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Политика и экономика

Bloomberg предсказал рост российской экономики в 2017 году

Важным фактором экономического роста станут растущие цены на нефть
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

ВВП России вырастет в текущем году на 1,1 %, а в следующем — на 1,5 %. Такой прогноз сделали аналитики в ходе опроса, проведенного агентством Bloomberg, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Как отметили эксперты, важным фактором экономического роста станут растущие цены на нефть, которые после двух лет снижения уже поднялись вдвое в 2016 году. Также улучшение инвестиционного климата и снижение политических рисков для иностранных инвесторов будут способствовать росту российского ВВП.

Предполагается также, что США могут ослабить санкции в отношении России.

Стоит отметить, что к прогнозам аналитиков ближе всего оценка ООН, которая предсказала рост российской экономики в этом году на 1 %, а в следующем — на 1,5 %.

Согласно прогнозу Всемирного банка, российская экономика в нынешнем году вырастет на 1,5 %, а в следующем — на 1,7%. Институт международных финансов (IIF) в свою очередь прогнозирует рост ВВП России в 2017 году на 1,4 %, а Минэкономразвития России предсказывает рост на 2 %.

По оценке Росстата, в минувшем году ВВП России сократился на 0,2 % и составил 85,88 триллиона рублей.

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