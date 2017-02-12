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В Ростовской области на улице обнаружен младенец в одних ползунках

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

В Ростове-на-Дону сотрудники регионального управления Следственного комитета России приступили к проверке информации о полуторагодовалом малыше, гулявшем в одних ползунках в 15-градусный мороз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Накануне днем очевидцами был обнаружен младенец, который самостоятельно, без взрослых передвигался по дороге. Отмечается, что на мальчике были одеты только ползунки.  

Прохожие подобрали малыша и вызвали ему скорую помощь. Малыш был доставлен в городскую больницу, где врачи диагностировали сильное обморожение рук и ног, а также переохлаждение организма. 


Пока медики оказывали ребенку первую помощь, полиция в это время искала родителей. В конечном итоге сотрудники правоохранительных органов установили, что родители ребенка ушли по своим делам, а младенца оставили под присмотром дяди. Тот уложил малыша спать и сам также заснул, а ребенок тем временем вышел из дому через незапертую калитку. Врачи работали над мальчиком в реанимационном отделении всю ночь. Помимо факта переохлаждения, врачи сообщили, что на теле ребенка имеются ссадины и синяки. Представители следственного комитета начали разбираться в этой ситуации и рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.

«По указанию руководителя следственного управления по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи установят все обстоятельства, изложенные в публикации, и дадут правовую оценку действиям родителей ребенка по надлежащему исполнению ими своих родительских обязанностей», - сообщила официальный представитель регионального управления СКР Галина Гагалаева.

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