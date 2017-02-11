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Эксперты назвали пять доступных суперпродуктов для здоровья

Что нужно есть, чтобы сохранить молодость
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Британские ученые назвали недорогие суперпродукты, которые способны положительным образом влиять на здоровье и сохраняют молодость, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Век.

Специалисты провели исследование и определили, что для многих людей само понятие здорового образа жизни ассоциируется с дорогими и недоступными продуктами. По этой причине, нередко, некоторые даже не пробуют питаться правильно, будучи уверенными что это им не по карману. 

Но на деле все обстоит несколько иначе. По словам экспертов, суперфуды настолько распространены на полках магазинов, что каждый из нас хотя бы раз в несколько дней съедает их. Отметим, что термин superfoods используется для определения продуктов растительного мира, которые обладают уникально высокой концентрацией полезных веществ. 

Одним из таких продуктов является привычный нам всем болгарский перец, самым большим достоинством которого является наличие большого количества витаминов группы В, А и С, а также антиоксидантов.

Кунжут используют в кулинарии, им посыпают выпечку, а также добавляют в салаты, овощные и мясные блюда. Польза кунжута заключается в высоком содержании растительных жиров и кислот, которые принимают участие во всех процессах организма. В нем содержатся витамины А, С, Е и группы В; минералы - магний, цинк, фосфор, железо, кальций.

Конечно же, многие не раз слышали о полезных свойствах морской капусты, но далеко не все включают ее в свой рацион. И очень зря. В морской капусте содержится много калия, магния, брома, железа, присутствуют фолиевая и пантотеновая кислоты. 

Удивительными свойствами обладает и популярная специя ярко-оранжевого цвета - куркума. Она разжижает кровь, снижает уровень сахара в крови, оказывает благоприятный эффект на сердечно-сосудистую систему, регулирует процессы метаболизма. 

Грибы также являются самым настоящим суперфудом, поскольку по составу минералов они приравниваются к фруктам, по количеству и углеводов – к овощам, а по количеству белка - превосходят мясо.

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