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Ученые узнали, чего нельзя делать после еды

Следуя правилам, можно продлить свою молодость и красоту
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Ученые выяснили, чего не следует делать людям после еды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru

По словам специалистов, многие привычки людей могут пагубно влиять на их здоровье, на их самочувствие, а больше всего от этого страдает пищеварительная система. Ученые дали пару советов, с помощью которых можно облегчить себе жизнь и сохранить молодость и красоту.

Эксперты уверены, что не стоит заедать основную еду фруктами, а также не стоит запивать еду чаем или водой. Также пешие прогулки желательно производить не раньше, чем спустя 15-20 минут после приема пищи.

Специалисты не советуют принимать горячие ванны как после, так и до приема пищи. Курение и так вредит здоровью, а после приема пищи еще сильно раздражает кишечник. Для правильного функционирования пищеварительной системы после приема пищи необходимо тепло. Лучше всего будет выпить пару глотков теплой воды.

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