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Собаки и обезьяны предпочитают хороших людей, - ученые

Животные оценивают взаимодействие между людьми.
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Японские ученые в ходе исследования установили, что собаки и обезьяны оценивают хорошие поступки людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Специалисты провели ряд исследований. В первом перед капуцинами играли два актера: один из них изображал, что не может открыть ящик, а второй помогал или не помогал ему. После они предлагали приматам отведать из своих рук сладости. В результате. если один актер другому не помогал, капуцины предпочитали не брать у него еду. Схожий эксперимент провели и использованием шариков, когда один из актеров делал вид, что не хочет отдавать их другому.

Несколько иной эксперимент провели с участием собак. Один из актеров делал вид, что не мог открыть коробку, другой ему помогал, а третий - игнорировал. Собаки предпочитали брать угощение с рук того человека, который принимал участие в открытии коробки.

По словам ученых, животные оценивают взаимодействие между людьми. 

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