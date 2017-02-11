Чай с молоком вреден для здоровья, - ученые

Смешивание напитков сказывается на работе желудка

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, что молоко с чаем вредит здоровью людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский форум.

Как оказалось, чай с молоком вреден для пищеварительной системы человека, так как данный напиток трудно усваивается организмом.

Специалисты провели исследование, в ходе которого узнали, что никаких полезных свойств в этом напитке нет. Поэтому людям, предпочитающим этот напиток, следует от него отказаться.

По словам исследователей, смесь этих напитков может также стать причиной появления камней в почках.

Ученые отмечают, что к смешиванию напитков вообще следует относиться предельно внимательно, так как результат может быть непредсказуемым. Специалисты отмечают, что лучше в чай по традиции добавлять лимон и мед, а в кофе молоко.

А чай и молоко следует пить отдельно друг от друга, чтобы сохранить полезные свойства этих напитков.