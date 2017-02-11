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Общество

В перекрестках художественного «Лабиринта» - философская выставка открылась во Владивостоке

Ее основой стал проект хабаровского художника
Фото: vl.ru Фото: vl.ru
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

В залах Приморского отделения Союза художников открылась выставка «Лабиринт». Ее основой стал проект хабаровского художника, иллюстратора Андрея Тена, а приморские живописцы и скульпторы дополнили проект своими работами, придав ему новое звучание, сообщает корреспондент "В".

«Два года назад, - говорит Ольга Зотова, искусствовед, куратор выставки, - Андрей Тен показал проект «Лабиринт» в залах Дальневосточного художественного музея. И эта выставка и сама идея чрезвычайно заинтересовала нас. Мы пригласили Андрея и его «Лабиринт» во Владивосток. Специально для выставки «Лабиринт» были изготовлены новые конструкции для создания самого лабиринта как такового, потому что размеры и конфигурация наших выставочных залов и музея в Хабаровске разные.

Но мы решили, что это слишком механически и просто – привезти проект из другого города, и все, и никак не связать его с творчеством приморских художников, которые своими работами могли бы дополнить и развить философскую тему лабиринта. Поэтому и разместили в залах работы таких известных художников, как Евгений Макеев, Илья Бутусов, Валерий Шапранов, Олег Батухтин, Владимир Погребняк. В содержательной части лабиринта - экспериментальная графика: минималистичные серии с поисками новых графических приемов, средств выразительности, трафаретная графика, комбинированный эстамп».

По словам Андрея Тена, работы приморских коллег не просто очень гармонично дополнили его проект, но и тематически, концептуально расширили, придав «Лабиринту» почти философское звучание.

«Тема лабиринта такая широкая, такая многогранная, - говорит Андрей Тен, - и раскрыть ее можно по-разному, что и показано на выставке. Но главный ее посыл все же остался прежним: творчество, поиск, игра должны быть в жизни каждого. И я хочу, чтобы зрители, пройдя по построенным в залах Союза художников лабиринтам, поняли это и как-то изменились сами, изменили свою жизнь…». 

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