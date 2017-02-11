На предстоящей неделе во Владивостоке потеплеет до +7°С 15:41, 11 февраля На предстоящей неделе во Владивостоке потеплеет до +7°С
Ушла из жизни президент благотворительного фонда «Мама» Наталья Изотова 15:18, 11 февраля Ушла из жизни президент благотворительного фонда «Мама» Наталья Изотова
Женщина оставила годовалого ребенка с собакой и уехала к своему сожителю в Приморье 13:08, 11 февраля Женщина оставила годовалого ребенка с собакой и уехала к своему сожителю в Приморье
Новостная лента
Февраль, 11 суббота
16:12
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
16:12
Система "Эра-ГЛОНАСС" - трудный вопрос для Приморья Эксклюзив
16:12
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
16:07
Во Владивостоке хранят память о великом поэте Видео
16:02
В перекрестках художественного «Лабиринта» - философская выставка открылась во Владивостоке
15:49
От Арсеньева до Авченко: первый том антологии представили публике
15:41
На предстоящей неделе во Владивостоке потеплеет до +7°С
15:18
Ушла из жизни президент благотворительного фонда «Мама» Наталья Изотова
15:09
Нелегальную игорную зону закрыли в поселке Врангель Видео
14:33
Житель Приморья под угрозой расправы похитил деньги у своего знакомого
14:06
"Спартак-Приморье" обыграл на выезде баскетбольный клуб "Урал" Видео
13:44
Какой сегодня праздник: 11 февраля - День зимних видов спорта в России
13:22
Браконьеру грозит реальный срок в Приморье
13:08
Женщина оставила годовалого ребенка с собакой и уехала к своему сожителю в Приморье
13:05
Школьница из Находки 7 лет живет на строгой диете Видео
12:37
Молодой человек украл украшения у своей знакомой ради денег
12:06
Звезды проекта «Голос» приедут во Владивосток
11:46
Сексуальная ориентация людей не зависит от их психического здоровья, - ученые
11:29
Владивостокских детей из детского сада забирают по "семейному паролю"
11:06
Житель Приморья разместил в Интернете порнографию с несовершеннолетними
10:32
Мужчинам категорически нельзя беспокоиться, - ученые
10:08
Гороскоп на 11 февраля
09:01
В Приморье сегодня местами небольшой снег
08:34
Куда пойти во Владивостоке
07:02
Работу управляющих компаний проверяют во Владивостоке
06:21
37 объектов недвижимости Владивостока в этом году получили адреса
05:08
Безопасность детей в Интернете обсудили во Владивостоке
04:32
На борту круизного лайнера Emerald Princess в Новой Зеландии прогремел взрыв
03:28
Пособие по безработице в 2017 году в России: размер, последние новости
02:47
Во Франции на АЭС «Фламанвиль» прогремел взрыв
01:19
83% россиян являются родственниками друг для друга, - ученые
00:07
Семнадцатилетняя москвичка отбилась в лифте от украинского дизайнера с ножом‍
Февраль, 10 пятница
23:04
Во Владивостоке появилась "новая" улица
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

От Арсеньева до Авченко: первый том антологии представили публике

Часть тиража приморского тома отправится в библиотеки края и города
Фото: vl.ru Фото: vl.ru
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялась презентация первого из 12 томов Антологии литературы Дальнего Востока, выпуск которой осуществляет издательство «Рубеж» совместно с Дальневосточным отделением фонда «Русский мир», сообщает корреспондент "В".

«Мы называем этот том не первым, потому что никого не хотим обидеть, а приморским, - говорит директор издательства Александр Колесов. – У нас не будет нумерации томов, просто всего их будет 12, из них девять – это региональные сборники (по числу субъектов в ДВФО), кроме того, будет еще том дальневосточной поэзии, том, посвященный национальному фольклору региона, и том «Проза и поэзия русского Китая». Сегодня же публике представляем мы том приморской литературы. В него вошли 35 авторов за все сто с небольшим лет существования приморской литературы – от Владимира Арсеньева до Василия Авченко».

Проект «Рубежа» и «Русского мира» - по словам Александра Колесова – не коммерческий, а просветительский. Подобных антологий, охватывающих срез региональной литературы за много лет, с начала 90-х не издавалось нигде в России…

«В 90-е годы в отечественной литературе был утрачен критерий «хорошо-плохо», - говорит Александр Колесов. - Тогда не переиздавалась дальневосточная классика, в результате библиотеки по всему региону фактически не имеют в своих фондах произведений местных писателей, они обескровлены.

Получается, что вот уже три десятилетия нас, дальневосточников, в культурном смысле мало что объединяет. А проекты, подобные нашему, словно обручем стягивают окружающее пространство, что на наш взгляд, очень важно».

Отбором произведений для антологии занимались сам Александр Колесов и литературовед, критик, специалист по литературе Дальнего Востока Александр Лобычев. По словам составителей, они руководствовались только одним критерием - высоким качеством произведений. Кстати, что показательно, в приморском сборнике читатель не найдет очень многих имен из нынешних членов Приморского отделения союза писателей.

«Мы стараемся отобрать лучшее, ведь так обидно, что этого писателя почти забыли, а этого вообще словно бы и не было, - говорит Колесов. - Да, объем в 900 страниц вроде бы великоват, но… Такой же подход мы будем использовать и в других томах: с самого начала до современных авторов. И никаких «мнений сверху» учитывать мы не будем – никаких «вот тут у нас есть прекрасный депутат, написал исторический роман, поставьте его в сборник» нет и быть не может».

Часть тиража приморского тома отправится в библиотеки края и города.

«Сегодня федеральный центр пристально смотрит на Дальний Восток и строит в его отношении большие планы, уже многое сделано, вы и сами это видите. Но без культурной составляющей любые экономические вливания ни к чему не приведут. Поэтому проект антологии дальневосточной литературы фонд сразу принял как стратегический, один из важнейших в области культуры, - говорит Александр Зубрицкий, глава Дальневосточного отделения фонда «Русский мир». - Обществу пора вспомнить о своих корнях, и в том числе – вспомнить о дальневосточной литературе, в которой, собственно, и отражены, заложены ценности и традиции, которые делают из нас дальневосточников, русских на Тихом океане».

comments powered by Disqus
Похожие новости
На предстоящей неделе во Владивостоке потеплеет до +7°С
15:41, 11 февраля 2017 На предстоящей неделе во Владивостоке потеплеет до +7°С

Осадки маловероятны

Ушла из жизни президент благотворительного фонда «Мама» Наталья Изотова
15:18, 11 февраля 2017 Ушла из жизни президент благотворительного фонда «Мама» Наталья Изотова

Прощание состоится 14 февраля

Какой сегодня праздник: 11 февраля - День зимних видов спорта в России
13:44, 11 февраля 2017 Какой сегодня праздник: 11 февраля - День зимних видов спорта в России

Российские спортсмены на протяжении многих десятилетий показывают свое мастерство на соревнованиях различных уровней

Звезды проекта «Голос» приедут во Владивосток
12:06, 11 февраля 2017 Звезды проекта «Голос» приедут во Владивосток

Финалисты шоу посетят 40 городов России

Владивостокских детей из детского сада забирают по
11:29, 11 февраля 2017 Владивостокских детей из детского сада забирают по "семейному паролю"

Молодежный ресурсный центр и полиция Владивостока обучают маленьких горожан правилам безопасности

Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг
10:58, 11 февраля 2017 Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг

Жителей Владивостока волнует не только проблема системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

Гороскоп на 11 февраля
10:08, 11 февраля 2017 Гороскоп на 11 февраля

Сегодня необходимо стремится к своим целям