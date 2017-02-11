От Арсеньева до Авченко: первый том антологии представили публике

Часть тиража приморского тома отправится в библиотеки края и города

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялась презентация первого из 12 томов Антологии литературы Дальнего Востока, выпуск которой осуществляет издательство «Рубеж» совместно с Дальневосточным отделением фонда «Русский мир», сообщает корреспондент "В".

«Мы называем этот том не первым, потому что никого не хотим обидеть, а приморским, - говорит директор издательства Александр Колесов. – У нас не будет нумерации томов, просто всего их будет 12, из них девять – это региональные сборники (по числу субъектов в ДВФО), кроме того, будет еще том дальневосточной поэзии, том, посвященный национальному фольклору региона, и том «Проза и поэзия русского Китая». Сегодня же публике представляем мы том приморской литературы. В него вошли 35 авторов за все сто с небольшим лет существования приморской литературы – от Владимира Арсеньева до Василия Авченко».

Проект «Рубежа» и «Русского мира» - по словам Александра Колесова – не коммерческий, а просветительский. Подобных антологий, охватывающих срез региональной литературы за много лет, с начала 90-х не издавалось нигде в России…

«В 90-е годы в отечественной литературе был утрачен критерий «хорошо-плохо», - говорит Александр Колесов. - Тогда не переиздавалась дальневосточная классика, в результате библиотеки по всему региону фактически не имеют в своих фондах произведений местных писателей, они обескровлены.

Получается, что вот уже три десятилетия нас, дальневосточников, в культурном смысле мало что объединяет. А проекты, подобные нашему, словно обручем стягивают окружающее пространство, что на наш взгляд, очень важно».

Отбором произведений для антологии занимались сам Александр Колесов и литературовед, критик, специалист по литературе Дальнего Востока Александр Лобычев. По словам составителей, они руководствовались только одним критерием - высоким качеством произведений. Кстати, что показательно, в приморском сборнике читатель не найдет очень многих имен из нынешних членов Приморского отделения союза писателей.

«Мы стараемся отобрать лучшее, ведь так обидно, что этого писателя почти забыли, а этого вообще словно бы и не было, - говорит Колесов. - Да, объем в 900 страниц вроде бы великоват, но… Такой же подход мы будем использовать и в других томах: с самого начала до современных авторов. И никаких «мнений сверху» учитывать мы не будем – никаких «вот тут у нас есть прекрасный депутат, написал исторический роман, поставьте его в сборник» нет и быть не может».

Часть тиража приморского тома отправится в библиотеки края и города.

«Сегодня федеральный центр пристально смотрит на Дальний Восток и строит в его отношении большие планы, уже многое сделано, вы и сами это видите. Но без культурной составляющей любые экономические вливания ни к чему не приведут. Поэтому проект антологии дальневосточной литературы фонд сразу принял как стратегический, один из важнейших в области культуры, - говорит Александр Зубрицкий, глава Дальневосточного отделения фонда «Русский мир». - Обществу пора вспомнить о своих корнях, и в том числе – вспомнить о дальневосточной литературе, в которой, собственно, и отражены, заложены ценности и традиции, которые делают из нас дальневосточников, русских на Тихом океане».