Любовь помогает людям побороть депрессию, - ученые

Признания в чувствах повышает людям самооценку

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Канадские ученые в ходе исследования выяснили, признания в любви помогают людям бороться с депрессией, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Developmental Psychology. По словам специалистов, чем более подавленный партнер, тем больше признаний в любви ему необходимо.

Специалист провели исследование, в котором приняли участие 1407 пар. Партнерам нужно было рассказать о депрессии, чувстве собственного достоинства, а также взаимной поддержке. Результат показал, что женщины, которые начали с более высокой самооценки и мужчины, с меньшим количеством симптомов депрессии, получали большую поддержку от своих партнеров во время стресса.

По словам экспертов, поддержка, которую кто-то оказывает партнеру со стрессом, имела влияние на их будущие чувства собственного достоинства, депрессию и даже помогала сохранить хорошие отношения. Даже на партнера, который оказывает эту поддержку, происходит положительное воздействие.

Таким образом, мужское достоинство улучшается, а у женщин снижается риск появления депрессий в будущем.