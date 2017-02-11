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Общество

Предсказания Ванги на 2017 год начали сбываться

Еще при жизни ясновидящая предрекала миру огромные испытания
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Болгарская ясновидящая Ванга за много лет до 2017 года предсказала то, что мы переживаем сейчас, а также то, что нам еще предстоит пережить. Согласно ее предсказаниям 2017 год обещает быть непростым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Финансовый кризис, война в Сирии, хаос в Европе, ситуация в Украине, Крым - обо всем этом говорила провидица в свое время. А мы в наши дни стали свидетелями всего этого.

Какие еще предсказания Ванги уже сбылись, судите сами.



Каким еще предстоит сбыться, никто не знает. Возможно, нам следует задуматься о том, что мы можем сделать, чтобы не допустить воплощения в реальность страшных предсказаний.

Предсказания Ванги на 2017 год

Еще при жизни Ванга предрекала миру огромные испытания, в которых, как ни странно, виновны будут сами люди. Широкомасштабные кровопролитные войны с применением страшного оружия массового поражения, вспышки болезней, чудовищные катастрофы и, как следствие всего этого, — ухудшение экологии на планете.

Если же говорить конкретно, то предсказания на 2017 год указывают на то, что в этом году начнется война, которая охватит весь мир. Также во всех странах будет царить глубочайший экономический кризис, который может перерасти в настоящий голод.

Повсеместно будут вспыхивать социальные стычки и вооруженные столкновения. Причем в одних странах кровопролития будут совсем недолгими, в других же – длительными и изматывающими. Жестокость больше не будет ужасать людей, а вид крови может только подталкивать к новым зверствам, убийствам и насилию.

В общем пророчества на 2017 год от слепой провидицы совсем неутешительные. Нам всем нужно готовиться к страшным событиям. По ее словам, сперва люди будут считать, что сражаются за правое дело, за справедливость, однако совсем скоро начнут драться, как ни банально, за еду.

2017 год станет роковым, в мире не будет ни покоя, ни стабильности. О справедливости будут ходить только легенды, так как сама она уйдет в небытие. И прав будет не тот, кто честен и умен, а тот, кто сильнее и коварнее, тот, кто сумеет отнять у ближнего все и даже больше.

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