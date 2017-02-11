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Политика и экономика

Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья

Согласно действующему закону бесплатная приватизация должна была завершиться 1 марта 2017 года
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон о бессрочной приватизации жилья для всех граждан нашей страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Госдума в пятницу, 10 февраля, одобрила поправки в закон о введении в действие Жилищного кодекса, которые позволяют бессрочно продлить действие программы бесплатной приватизации жилья для россиян. Законопроект был принят единогласно — за него проголосовали 413 депутатов.

Напомним, в минувший вторник ГД приняла этот документ во втором чтении.

Сигнал принимать закон о бессрочной приватизации «пришел от президента» России, заявил спикер Думы Вячеслав Володин. По его словам, было услышано мнение всех думских фракций, а единороссы все последнее время «прорабатывали этот вопрос с правительством».

Принятие решения о бессрочной приватизации — «это праздник», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

При этом он отметил, что людям нужно разъяснить плюсы и минусы приватизации.

«Они могут не приватизировать жилье, тогда вся ответственность за его содержание, в том числе по капитальному ремонту, ляжет на власти, а не на них самих», - отметил Жириновский.

Согласно действующему закону бесплатная приватизация должна была завершиться 1 марта 2017 года. Ранее Дума в первом чтении приняла законопроект депутата-единоросса Александра Сидякина, который предполагал, что бесплатная приватизация будет продлена лишь для некоторых категорий граждан. К ним относятся жители Крыма, дети-сироты и жители домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года.

Мнения о необходимости завершить массовую приватизацию в 2017 году придерживалось и правительство РФ, говорил представитель Минстроя на заседании комитета Думы по ЖКХ.

Но ко второму чтению этого документа депутаты вернулись к вопросу о продлении действия программы. Как отметила председатель комитета Думы по ЖКХ Галина Хованская, после сообщений о скором завершении действия программы Москве и других городах России возник ажиотаж. Соавторы законопроекта Сидякин, зампред комитета по ЖКХ Павел Качкаев, а также Хованская предложили продлить приватизацию для всех россиян до 2019 года.

Однако во вторник, 7 февраля, первый зампред фракции единороссов Андрей Исаев объявил о решении властей продлить приватизацию бессрочно. Позже пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сообщила, что инициатива бессрочного продления программы принадлежала именно ему. Президент Владимир Путин «с самого начала» был сторонником бессрочной приватизации, сказал 8 февраля его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что Путин доводил свою точку зрения и до правительства.

Решение о бессрочном продлении приватизации принято из-за ежегодных «всплесков приватизации» незадолго до наступления даты завершения программы, пояснил на пленарном заседании Думы в среду, 9 февраля, Качкаев.

«Чтобы люди более осознанно относились к приватизации, такое решение было принято», — добавил депутат.

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