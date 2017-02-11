Курс валют на выходные и понедельник 13 февраля 2017: официальный курс ЦБ РФ

Дефицита рублевой ликвидности нет

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком РФ на выходные и понедельник (11-13 февраля 2017 года), снизился на 34,29 копеек, до 62,68 рублей, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на Информинг.



Курс доллара при этом снизился на 17,78 копеек, до 58,84 рублей.



Стоимость бивалютной корзины по сравнению с показателем на пятницу снизилась на 25,21 копеек, составив 60,57 рубля.



Напомним, что снижение курса евро началось 2 февраля, тогда курс европейской валюты составлял 65,03 рубля, незначительный рост наблюдался 8 февраля. Доллар, напротив, отыгрывает совсем недавнее повышение. Еще, когда 8 февраля курс вырос на 80 копеек с 58,71 рубля до 59,51 рубля.



Заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин сообщил, что рубль продолжает умеренно укрепляться благодаря притоку спекулятивных денег.



«Ситуация на рынке такова, что дефицита рублевой ликвидности нет, но приток спекулятивных денег, в том числе в рамках carry trade, дает возможность роста», —считает банкир.



С другой стороны, по его словам, это усиливает волатильность, поэтому о точных отметках и прогнозах говорить не приходится.



«В ближайшее время рубль продолжит торговаться в диапазоне 58—61,5 к доллару. Кратковременное пробитие этих уровней возможно, но для закрепления потребуется серьезное изменение расстановки сил на рынке», — считает Люшин