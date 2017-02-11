На предстоящей неделе во Владивостоке потеплеет до +7°С 15:41, 11 февраля На предстоящей неделе во Владивостоке потеплеет до +7°С
Ушла из жизни президент благотворительного фонда «Мама» Наталья Изотова 15:18, 11 февраля Ушла из жизни президент благотворительного фонда «Мама» Наталья Изотова
Женщина оставила годовалого ребенка с собакой и уехала к своему сожителю в Приморье 13:08, 11 февраля Женщина оставила годовалого ребенка с собакой и уехала к своему сожителю в Приморье
Новостная лента
Февраль, 11 суббота
19:14
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
19:14
Система "Эра-ГЛОНАСС" - трудный вопрос для Приморья Эксклюзив
19:14
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
19:13
Курс валют на выходные и понедельник 13 февраля 2017: официальный курс ЦБ РФ
18:44
Ученые узнали, чего нельзя делать после еды
18:04
Люди оказались запертыми в собственной квартире во время пожара в Приморье
17:32
Собаки и обезьяны предпочитают хороших людей, - ученые
17:10
Полицейские Владивостока сдали кровь ради чьей-то жизни
16:39
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
16:22
Чай с молоком вреден для здоровья, - ученые
16:07
Во Владивостоке хранят память о великом поэте Видео
16:02
В перекрестках художественного «Лабиринта» - философская выставка открылась во Владивостоке
15:49
От Арсеньева до Авченко: первый том антологии представили публике
15:41
На предстоящей неделе во Владивостоке потеплеет до +7°С
15:18
Ушла из жизни президент благотворительного фонда «Мама» Наталья Изотова
15:09
Нелегальную игорную зону закрыли в поселке Врангель Видео
14:33
Житель Приморья под угрозой расправы похитил деньги у своего знакомого
14:06
"Спартак-Приморье" обыграл на выезде баскетбольный клуб "Урал" Видео
13:44
Какой сегодня праздник: 11 февраля - День зимних видов спорта в России
13:22
Браконьеру грозит реальный срок в Приморье
13:08
Женщина оставила годовалого ребенка с собакой и уехала к своему сожителю в Приморье
13:05
Школьница из Находки 7 лет живет на строгой диете Видео
12:37
Молодой человек украл украшения у своей знакомой ради денег
12:06
Звезды проекта «Голос» приедут во Владивосток
11:46
Сексуальная ориентация людей не зависит от их психического здоровья, - ученые
11:29
Владивостокских детей из детского сада забирают по "семейному паролю"
11:06
Житель Приморья разместил в Интернете порнографию с несовершеннолетними
10:32
Мужчинам категорически нельзя беспокоиться, - ученые
10:08
Гороскоп на 11 февраля
09:01
В Приморье сегодня местами небольшой снег
08:34
Куда пойти во Владивостоке
07:02
Работу управляющих компаний проверяют во Владивостоке
06:21
37 объектов недвижимости Владивостока в этом году получили адреса
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Курс валют на выходные и понедельник 13 февраля 2017: официальный курс ЦБ РФ

Дефицита рублевой ликвидности нет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком РФ на выходные и понедельник (11-13 февраля 2017 года), снизился на 34,29 копеек, до 62,68 рублей, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на Информинг. 


Курс доллара при этом снизился на 17,78 копеек, до 58,84 рублей.

Стоимость бивалютной корзины по сравнению с показателем на пятницу снизилась на 25,21 копеек, составив 60,57 рубля.

Напомним, что снижение курса евро началось 2 февраля, тогда курс европейской валюты составлял 65,03 рубля, незначительный рост наблюдался 8 февраля. Доллар, напротив, отыгрывает совсем недавнее повышение. Еще, когда 8 февраля курс вырос на 80 копеек с 58,71 рубля до 59,51 рубля.

Заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин сообщил, что рубль продолжает умеренно укрепляться благодаря притоку спекулятивных денег.

«Ситуация на рынке такова, что дефицита рублевой ликвидности нет, но приток спекулятивных денег, в том числе в рамках carry trade, дает возможность роста», —считает банкир.

С другой стороны, по его словам, это усиливает волатильность, поэтому о точных отметках и прогнозах говорить не приходится.

«В ближайшее время рубль продолжит торговаться в диапазоне 58—61,5 к доллару. Кратковременное пробитие этих уровней возможно, но для закрепления потребуется серьезное изменение расстановки сил на рынке», — считает Люшин

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пособие по безработице в 2017 году в России: размер, последние новости
03:28, 11 февраля 2017 Пособие по безработице в 2017 году в России: размер, последние новости

Выплаты будут производиться на уровне 2016 года

Индексация военных пенсий с 1 апреля 2017 года: на сколько процентов будет повышение
22:27, 10 февраля 2017 Индексация военных пенсий с 1 апреля 2017 года: на сколько процентов будет повышение

В России традиционно повышение страховой и социальной пенсии проходит 1 февраля

Доллар снова упал
13:09, 10 февраля 2017 Доллар снова упал

Курс валют на 10 февраля

​Приморский парламентарий забыл о долге в 50 миллионов рублей?
12:07, 10 февраля 2017 ​Приморский парламентарий забыл о долге в 50 миллионов рублей?

Игорь Чемерис должен по исполнительному листу уже 1,5 года

Приватизация квартиры после 1 марта 2017 года: последние новости
23:35, 09 февраля 2017 Приватизация квартиры после 1 марта 2017 года: последние новости

Соответствующий законопроект будет рассмотрен сегодня, 9 февраля

Владимир Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России‍
22:19, 09 февраля 2017 Владимир Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России‍

Достижения российской науки являются национальным и мировым достоянием

Египет будет открыт для туристов с 23 февраля 2017 года
20:27, 09 февраля 2017 Египет будет открыт для туристов с 23 февраля 2017 года

Российские спецслужбы уже провели официальную проверку аэропортов этой страны