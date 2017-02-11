Курс доллара к рублю обновил минимум с июля 2015 года

10 февраля цены на нефть продолжили рост

Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Американский доллар продолжил падение на фоне повышения цен на нефть. Так, в ходе торгов на «Московской бирже» 10 февраля, днем, курс доллара обновил минимум с июля 2015 года, опустившись до отметки 58,525 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



По данным на 15:38 мск курс доллара США составил 58,525 рубля, что на 42,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на то же время составил 62,3 рубля, опустившись на 55 копеек.



Как отмечают эксперты Интерфакс-ЦЭА, укрепление рубля к доллару и евро обусловлено продолжающимся ростом нефтяных котировок.



Известно, что 10 февраля цены на нефть продолжили рост после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) объявило о рекордном уровне соблюдения договоренностей ОПЕК об ограничении добычи - 90%.



Также стоит сказать, что в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures на 16:03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,766% — до $56,63 за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 1,469% и составляет $53,79 за баррель.