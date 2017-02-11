Какой сегодня праздник: 11 февраля - День зимних видов спорта в России

Российские спортсмены на протяжении многих десятилетий показывают свое мастерство на соревнованиях различных уровней

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

На сегодняшний день существует большое количество зимних видов спорта и способов активного отдыха, которые очень популярны в России. Тем более российские спортсмены на протяжении многих десятилетий показывают свое мастерство на соревнованиях различных уровней, завоевывая медали и устанавливая мировые рекорды. Поэтому совершенно неудивительно, что не так давно было принято решение учредить новый всероссийский праздник – День зимних видов спорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Следует напомнить, что в 2015 году этот праздник отмечался впервые, а дата для его празднования – 7 февраля – была выбрана не случайно.



Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его ежегодно заявил Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. По его словам, День зимних видов спорта – это праздник, посвященный XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в Сочи и стали важным событием для России. В связи с этим дату первого Дня решено было приурочить к годовщине открытия Сочинской Олимпиады.

«Мы посоветовались и вместе с правительством РФ приняли решение приурочить к этой дате первый День зимних видов спорта в России, который затем будет ежегодно отмечаться по всей стране», – заявил Жуков. К слову, 7 февраля – в годовщину открытия Олимпиады в Сочи – этот праздник отмечался только в 2015 году, а в дальнейшем его решено проводить в первые выходные после 7 февраля.



Напомним, что XXII зимняя Олимпиада прошла в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Эти Игры стали самыми успешными для России, так как в общекомандном медальном зачете российская сборная заняла первое место и обновила национальные рекорды по золотым медалям и по общему количеству наград на зимних Олимпийских играх. Тогда российские спортсмены завоевали 33 награды – 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. А на последовавшей за ней Паралимпиаде россиянам удалось заполучить 80 медалей, 30 из которых – золотых. Кроме того, проведение самих Игр было признано международным спортивным сообществом – эталонным.



Одна из целей Дня – привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей.



Отметим, что в 2015 году главные мероприятия Дня прошли в Сочи. Здесь был организован Зимний олимпийский бал фигуристов, где все зрители смогли вновь увидеть наших чемпионов и насладиться их потрясающе красивыми выступлениями. Также на территории Олимпийского парка прошла церемония открытия «Стены чемпионов» – скульптурной композиции, где запечатлены имена всех призеров этих зимних Олимпийских и Парлимпийских игр.



Учредители даты надеются, что этот новый спортивный праздник – День зимних видов спорта – станет еще одним любимым праздником в году для каждого «зимнего» спортсмена и любителя здорового отдыха.



Напомним, что Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта во всем мире отмечается в январе