Ольга Бузова потеряла сознание во время своего концерта

Телеведущая не перестает нагружать себя работой

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

В пятницу в Санкт-Петербурге состоялся большой концерт «Big Love Show 2017», в котором приняла участие известная телеведущая Ольга Бузова, сообщает РИА VladNews.

В своем инстаграме Бузова сообщила, что ужасно нервничает. Возможно, именно волнение сыграла злую шутку с Ольгой. Не сумев допеть свою вторую песню, телеведущая почувствовала себя плохо. Бузова подошла к одному из танцоров и упала ему на руке.

На место прибыли медработники, которые рассказала, что всему виной стал стресс и переутомление Бузовой.