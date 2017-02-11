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Общество

Ольга Бузова потеряла сознание во время своего концерта

Телеведущая не перестает нагружать себя работой
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

В пятницу в Санкт-Петербурге состоялся большой концерт «Big Love Show 2017», в котором приняла участие известная телеведущая Ольга Бузова, сообщает РИА VladNews.

В своем инстаграме Бузова сообщила, что ужасно нервничает. Возможно, именно волнение сыграла злую шутку с Ольгой. Не сумев допеть свою вторую песню, телеведущая почувствовала себя плохо. Бузова подошла к одному из танцоров и упала ему на руке.

На место прибыли медработники, которые рассказала, что всему виной стал стресс и переутомление Бузовой.

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