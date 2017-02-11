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Люди оказались запертыми в собственной квартире во время пожара в Приморье

Причины возгорания устанавливаются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

В поселке Кировский во время пожара были спасены два человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

В 04.59 на пульт пожарной службы поступило сообщение о пожаре в жилой квартире.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. Горел пол около входной двери. Сообщается, что в горящей квартире находились два человека, так как проход был заблокирован огнем. Спасатели помогли людям выйти на улицу.

В 05.05 пожар был локализован, а через 2 минуты – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 0,25 кв. м. Причины возгорания устанавливаются. Специалисты выясняют, что же послужило причиной возникновения пожара.

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