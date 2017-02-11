Житель Приморья под угрозой расправы похитил деньги у своего знакомого

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 57-летний житель села Архиповка, который рассказал, что его знакомый, угрожая ножом, похитил у него денежные средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что к заявителю пришел знакомый, который, угрожая ножом и высказывая угрозы расправы, потребовал отдать ему денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший отдал вымогателю деньги.

В ходе розыска был задержан ранее судимый 33-летний подозреваемый, который дал признательные показания. Мужчина был заключен под стражу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до восьми лет.