Браконьеру грозит реальный срок в Приморье

Расследование продолжается

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье возбуждено уголовное дело за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Напомним, что ранее в поселке Пограничный задержан 34-летний гражданин, у которого из двух машин были изъяты кости животных.

В ходе исследования было установлено, что изъятые 27 фрагментов тел животных принадлежат в том числе, как минимум двум особям амурского тигра, занесенного в Красную Книгу РФ, и двум особям уссурийского пятнистого оленя. Ущерб составил 2 млн 380 тыс. рублей.

Фигуранту дела грозит лишение свободы до трех лет со штрафом до одного миллиона рублей.