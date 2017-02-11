Полицейские Владивостока сдали кровь ради чьей-то жизни

Благотворительная акция прошла в приморской столице

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Сотрудники УМВД России по городу Владивостоку приняли участие в благотворительной акции «Сдай кровь, сохрани жизнь», посвященной международному дню борьбы с детскими онкологическими заболеваниями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Напомним, благотворительная акция проходила в краевой станции переливания крови. Полицейские Владивостока сдали кровь для тех людей, кому она жизненно необходима. Некоторые сотрудники стали донорами впервые, но были и те, для кого донорство - привычное дело. Многие из них не понаслышке знают, что человеческая жизнь вмиг может оборваться из-за того, что не хватило донорской крови.

Как отмечают сами участники акции, чтобы стать донором, важно быть не только здоровым и иметь хорошую физическую форму, но и огромное желание помогать людям, которые так нуждаются в каждой капле крови.