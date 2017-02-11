Молодой человек украл украшения у своей знакомой ради денег

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница поселка Андреевка, которая сообщила, что у нее пропали ювелирные украшения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что следов взлома двери квартиры нет.

В ходе розыска был задержан 19-летний племянник сожителя заявительницы, который дал признательные показания, а также пояснил, что совершил кражу после того, как потерпевшая отказалась дать ему денег в долг. Молодой человек сдал украшения в ломбард, а деньги потратил по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит лишение свободы до пяти лет.