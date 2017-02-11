Во Владивостоке хранят память о великом поэте

Пушкин и его почитатели

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Пушкин — наше все. Семья из Владивостока уже несколько десятилетий собирает уникальные вещи, которые связаны с творчеством поэта, коллекции уже хватает на целый музей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.