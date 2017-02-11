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Сексуальная ориентация людей не зависит от их психического здоровья, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Австралийские ученые в ходе исследования доказали, что сексуальная ориентация не зависит от психического здоровья человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Специалисты провели исследование, в которое длилось восьми лет и его участниками стали пять тысяч человек.

По словам специалистов, сексуальная травма в детстве, рискованное для здоровья поведение, курение, отсутствие положительной поддержки и негативных социальных взаимодействий представляют собой большую опасность для психического здоровья людей, чем их сексуальная ориентация.

Первоначально они обнаружили долгосрочные риски депрессии и тревоги у лиц, принадлежащих к секс-меньшинствам. Однако психика не влияет на ориентацию человека.

Как рассказали ученые, гомосексуализм или биксуализм не влияет на психику людей.

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