Нелегальную игорную зону закрыли в поселке Врангель

Джекпот оперативников

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Еще одно уголовное дело возбудили против организаторов игорной деятельности в поселке Врангель. Казалось бы, официально азартными играми можно баловаться только в специализированном заведении – игорной зоне в Артеме. Однако находкинские предприниматели решили такую возможность подарить и жителям южного поселка. Хотя, почему подарить – нелегальная деятельность приносила организаторам неплохой доход, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.