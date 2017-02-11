Еще одно уголовное дело возбудили против организаторов игорной деятельности в поселке Врангель. Казалось бы, официально азартными играми можно баловаться только в специализированном заведении – игорной зоне в Артеме. Однако находкинские предприниматели решили такую возможность подарить и жителям южного поселка. Хотя, почему подарить – нелегальная деятельность приносила организаторам неплохой доход, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Нелегальную игорную зону закрыли в поселке Врангель
Джекпот оперативниковВладивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.
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