"Спартак-Приморье" обыграл на выезде баскетбольный клуб "Урал". С командой из Екатеринбурга приморцы буквально играли в догонялки. А вот футболистам "Луч-Энергии" пока догонять некого, да и не на что. Команда до сих пор находится в ожидании хоть каких-либо денежных средств. Тем временем во Владивостоке местные жители и гости города смогут увидеть выступления мотогонщиков. Заезды по льду на шипованных байках пройдут на стадионе "Авангард", сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
"Спартак-Приморье" обыграл на выезде баскетбольный клуб "Урал"
Новости спортаВладивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.
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