Ваша помощь требуется школьнице из Находки. Девочка уже 7 лет живет с сахарным диабетом первого типа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Школьница из Находки 7 лет живет на строгой диете
Катя Фаллер борется с сахарным диабетомВладивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.
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