Школьница из Находки 7 лет живет на строгой диете

Катя Фаллер борется с сахарным диабетом

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Ваша помощь требуется школьнице из Находки. Девочка уже 7 лет живет с сахарным диабетом первого типа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.