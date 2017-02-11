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Житель Приморья разместил в Интернете порнографию с несовершеннолетними

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Следственным комитетом по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту размещения в интернете материалов порнографического содержания с несовершеннолетними и не достигших четырнадцатилетнего возраста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в период с 2012 по ноябрь 2016 года фигурант дела разместил в сети 6 файлов порнографического характера с изображением несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

В ходе розыска был задержан подозреваемый. Им оказался житель Дальнегорска 1976 года рождения.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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