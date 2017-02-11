Звезды проекта «Голос» приедут во Владивосток

Финалисты шоу посетят 40 городов России

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

17 февраля во Владивостоке «Феско Холле» состоится концерт финалистов известного телешоу "Голос". Первый официальный Всероссийский тур проекта "Голос" стартовал в январе 2017 года. Более 40 городов на протяжении трёх месяцев посетят победительница V юбилейного сезона самого рейтингового телешоу страны Дарья Антонюк и его финалисты: Кайрат Примбердиев и Сардор Милано. По многочисленным просьбам зрителей полноценным участником тура станет один из наиболее ярких представителей «Голоса V» - полуфиналист Михаил Житов в полном составе своей группы Vougal. Музыканты коллектива будут аккомпанировать не только своему фронтмену, но и всем вокалистам. Также в концерте примут участие Торнике Квитатиани и Олег Сидоров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Пять лет, пять разных сезонов и первое столь масштабное событие! График репетиций после завершения проекта стал лишь плотнее. Артистам, которым посчастливится ощутить не только вкус победы, но и зрительскую любовь во всех уголках нашей страны, придётся отменить все праздники и выходные. Выбор репертуара, работа с наставниками, тщательный подход к костюмам и сценическому мастерству ― всё это необходимые шаги на пути к созданию незабываемого шоу. Ярко, смело, профессионально и, безусловно, талантливо ― так предстоит молодым, но уже любимым всей Россией артистам, презентовать V юбилейный сезон проекта "Голос".