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Общество

Звезды проекта «Голос» приедут во Владивосток

Финалисты шоу посетят 40 городов России
Фото: www.spletnik.ru Фото: www.spletnik.ru
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

17 февраля во Владивостоке «Феско Холле» состоится концерт финалистов известного телешоу "Голос". Первый официальный Всероссийский тур проекта "Голос" стартовал в январе 2017 года. Более 40 городов на протяжении трёх месяцев посетят победительница V юбилейного сезона самого рейтингового телешоу страны Дарья Антонюк и его финалисты: Кайрат Примбердиев и Сардор Милано. По многочисленным просьбам зрителей полноценным участником тура станет один из наиболее ярких представителей «Голоса V» - полуфиналист Михаил Житов в полном составе своей группы Vougal. Музыканты коллектива будут аккомпанировать не только своему фронтмену, но и всем вокалистам. Также в концерте примут участие Торнике Квитатиани и Олег Сидоров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Пять лет, пять разных сезонов и первое столь масштабное событие! График репетиций после завершения проекта стал лишь плотнее. Артистам, которым посчастливится ощутить не только вкус победы, но и зрительскую любовь во всех уголках нашей страны, придётся отменить все праздники и выходные. Выбор репертуара, работа с наставниками, тщательный подход к костюмам и сценическому мастерству ― всё это необходимые шаги на пути к созданию незабываемого шоу. Ярко, смело, профессионально и, безусловно, талантливо ― так предстоит молодым, но уже любимым всей Россией артистам, презентовать V юбилейный сезон проекта "Голос". 

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