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Мужчинам категорически нельзя беспокоиться, - ученые

Разрушение нервных клеток становится причиной онкологии
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования доказали, что нервничать мужчинам крайне опасно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский форум.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Результат показал, что у мужчин, которые часто нервничали, встречались онкологические заболевания.

Как рассказали сами исследователи, беспокойства, и расстройства нервной системы вызывают у мужчин рак, что становится причиной их смерти.

Оказывается, что согласно статистике, такие мужчины умирают от рака в два раза чаще, кто не переживает из-за текущих проблем. Стоит отметить, что на женщин данная теория не распространяется.

В дальнейшем ученые продолжат исследование, чтобы понять, почему так происходит, а также научиться предотвращать онкологические заболевания.

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