В Приморье сегодня местами небольшой снег

Сегодня, 11 февраля, погоду в Приморье определяет северная периферия высотного циклона. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха +3...-10 °C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура -3...-5 °C.
В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...-7 °C.
В Находке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -2...-4 °C.