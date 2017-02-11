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Общество

В Приморье сегодня местами небольшой снег

Во Владивостоке преимущественно без осадков
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 февраля, погоду в Приморье определяет северная периферия высотного циклона. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха +3...-10 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура -3...-5 °C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...-7 °C.

В Находке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -2...-4 °C.

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