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Куда пойти во Владивостоке

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Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 11 и 12 февраля – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. 

  • 11 февраля в 11 часов – работа творческой мастерской «Кружок любителей вязания крючком» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.
  • 11 февраля в 12 часов - «Общаемся на английском»: встреча с директором фонда !Руки помощи» Френсисом Ландиваром в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55, тел.: 222-35-73). Вход свободный.
  • 11 февраля в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.
  • 11 февраля в 14:30 - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281; тел.: 227-34-35). Вход свободный.
  • 11 февраля в 15 часов - «Клуб выходного дня» во Дворце детского творчества Владивостока (Океанский проспект, 43). Юных владивостокцев и их родителей ждёт множество интересных мероприятий. Так, в преддверии Дня всех влюблённых будут проведены тематические мастер-классы. Подробная информация и бронирование мест по тел.: 245-68-59; 8924-234-33-53 - Елена Михайловна Старостина.
  • 11 февраля в 15:30 – работа психологического клуба «Стресс и способы борьбы с ним» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.
  • 11 февраля в 18 часов – мастер-класс кинорежиссёра Криса Бивера (США) в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.
  • 12 февраля в 11 часов – урок китайского языка для ребят 7-12 лет в библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостоку, 48; тел.:236-13-70). Вход свободный.
  • 12 февраля в 11 часов – работа фотокружка «Проfotiki» в библиотеке №20 (пр. 100 лет Владивостоку, 128-а; тел.: 231-69-99). Вход свободный.
  • 12 февраля в 12 часов – День открытых дверей в военно-патриотическом клубе «Юный патриот Родины» 5 февраля. Узнать о клубе, поучаствовать в различных соревнованиях и пообщаться с ребятами можно в городском Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43, административный корпус). Гостей ждут показательные выступления по спортивному ориентированию, вязанию различных узлов, соревнования по сбору-разбору автомата Калашникова, знакомство с преподавателями и материально-технической базой, с творческими кружками и объединения, просмотр видеофильмов о деятельности клуба и многое другое. Вход свободный.
  • 12 февраля в 14 часов – «Зарядка для хвоста»: литературная игра по рассказам Григория Остера в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.
  • 12 февраля в 14 часов - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205; тел.: 226-91-44). Вход свободный.
  • 12 февраля в 15 часов – игротека, настольные развивающие игры для детей от 6 лет в библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99).Вход свободный.
  • Спортивные события:
  • 12 февраля в 10 часов - в спортивном зале школы № 83 (ул. Анны Щетининой, 34) пройдет турнир по настольному теннису среди учеников муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока. Вход свободный.
  • 12 февраля в 11 часов – во Владивостоке пройдет турнир по самбо среди школьников от 12 до 14 лет. Соревнования состоятся во Дворце спорта «Юность» (Океанский проспект, 43). Мероприятие организует «Федерация самбо и дзюдо города Владивостока» при поддержке администрации краевого центра. Вход свободный.
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