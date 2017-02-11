Безопасность детей в Интернете обсудили во Владивостоке

На встрече собрались более 200 мам и пап

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Общегородское родительское собрание «Роль семьи в обеспечении информационной безопасности детей и подростков» состоялось во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Более 200 мам и пап собрались в муниципальной гимназии № 2, чтобы обсудить безопасность своих детей во всемирной паутине.

С докладами перед родителями выступили директор Центра когнитивной психологи Светлана Брижак, доцент кафедры философии и юридической психологии Института права ВГУЭС Надежда Олешкевич, главный специалист-эксперт отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю Валентина Прокопенко.

«Выступающие говорили о негативных факторах, связанных с формированием гиперинформационного общества в России, о рисках, с которыми сталкиваются дети, обращаясь к ресурсам сети Интернет, и о том, как можно обеспечить информационно-психологическую безопасность детей, противостоять вовлечению их в деструктивные организации, в том числе экстремистского толка», - рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования.

Особое внимание в ходе собрания было уделено обеспечению безопасного доступа к интернет-ресурсам школьников дома. Так, о программном обеспечении родительского контроля рассказал учитель информатики гимназии № 2 Георгий Лимберг. Педагог рекомендовал сервисы, фильтрующие информацию и обеспечивающие защиту, например, от мошеннических сайтов, рекламы и сайтов для взрослых.