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На борту круизного лайнера Emerald Princess в Новой Зеландии прогремел взрыв

Один человек погиб
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Один человек погиб и несколько получили травмы в результате взрыва на лайнере Emerald Princess в морском порту Чалмерс на острове Южный в Новой Зеландии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на местные СМИ.


По предварительной версии, которая озвучена полицией, на судне взорвался газовый баллон, который в момент ЧП был расположен на задней части корпуса судна.

Сам лайнер не получил повреждений.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы, которым предстоит выяснить причины случившегося.

Добавим, что круизный лайнер Emerald Princess имеет водоизмещение 8400 тонн. Команда судна составляет 1200 человек. Кроме того, 19-палубный корабль-гигант берет на борт 3080 пассажиров. 900 кают лайнера имеют собственные балконы, с которых можно любоваться пейзажами и наслаждаться освежающим дыханием океанского бриза.

На судне для отдыха пассажиров имеются 6 шикарных бассейнов, казино, ночной клуб, кинотеатр под открытым небом, бары, кафе, магазины.

1 февраля Emerald Princess вышел из австралийского Сиднея, 4 февраля был в новозеландском Окленде. Лайнер должен был обратно вернуться в Сидней 13 февраля.

В прошлом году в сентябре ЧП произошло на крупнейшем в мире круизном лайнере Harmony of the Seas. Во время захода в порт французского Марселя оторвалась шлюпка и упала на пассажиров. Тогда погиб один человек, четверо получили ранения.

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