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Политика и экономика

Пособие по безработице в 2017 году в России: размер, последние новости

Выплаты будут производиться на уровне 2016 года
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Пособие по безработице в 2017 году в России будет выплачиваться на уровне 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Правительство приняло постановление, согласно которому минимальное пособие составит 850 рублей. Максимум будет установлен на уровне 4,9 тыс рублей.

Эксперты уже неоднократно обращали внимание правительства на то, что последний раз размер пособия по безработице в России изменялся в 2009 году и он давно не отвечает современным требованиям, поскольку даже его максимум примерно вдвое ниже прожиточного минимума.

Но, как считают в правительстве, даже минимальное пособие позволит оказать социальную поддержку людям на время признания их безработными. К тому же низкое пособие – это стимул поскорее устроится на новую работу. А с учетом сложной экономической ситуации в стране, средств на то, чтобы платить более высокое пособие, у властей нет.

Осенью минувшего года правительство обсуждало возможность повышения минимального пособия по безработице с 850 до 2 000 рублей. Максимальное пособие было предложено повысить до 8 тыс рублей.

Но в бюджете 2017 год заложено 43 млрд рублей на выплату пособий по безработице. И рост выплаты возможен только при сокращении количества безработных. Может быть принят новый закон, который существенно сузит круг получателей этого вида социального пособия. Так, без пособия могут остаться выпускники учебных заведений, кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, безработные, которые службой занятости были направлены на учебу, но бросили ее. А также бывшие индивидуальные предприниматели и фермеры и еще те, кто, потеряв работу, не сразу обратился в службу занятости, а только через год.

По заявлению Министра труда и соцзащиты России новый закон, в случае удачного прохождения чтения в Государственной Думе, вступит в силу не раньше 2018 года.

Также для стабилизации рынка труда правительство рассматривало введение в России минимальной почасовой оплаты труда в 100 рублей с повышающими коэффициентами по территориальному, отраслевому и профессиональному критериям. Во многих западных странах эта практика распространена и проявила себя положительно.

Так, на сегодняшний день самый высокий уровень оплаты труда в Европе установлен в Швеции и составляет 39 евро в час, а наиболее низкий показатель из европейских стран - в Болгарии (3,7 евро). В среднем же стоимость часа труда в странах Евросоюза сейчас составляет 23,1 евро, а в странах еврозоны - 27,6 евро.

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