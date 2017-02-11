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Во Франции на АЭС «Фламанвиль» прогремел взрыв

Угрозы выброса радиоактивных веществ нет
Фото: AFP 2015/ CHARLY TRIBALLEAU Фото: AFP 2015/ CHARLY TRIBALLEAU
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

В четверг, 9 февраля, во Франции на АЭС «Фламанвиль» прогремел взрыв, сообщает РИА VladNews со ссылкой на  Ouest France.


В результате взрыва, который произошел около 10:00 по местному времени (12:00 мск) пострадало несколько человек. Издание отмечает, что угрозы выброса радиоактивных веществ нет. Поэтомулан особого вмешательства (французский вариант чрезвычайной ситуации) пока не введен. Взрыв, как отмечают французские СМИ, взрыв произошел в машинном зале АЭС.

На место взрыва прибыли экстренные службы. Специалисты уже принялись к работам по ликвидации последствий взрыва. Эксперты устанавливают обстоятельства произошедшего.

АЭС «Фламанвиль» находится на северо-западе Франции на берегу пролива Ла-Манш на территории коммуны Фламанвиль в департаменте Манш.

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