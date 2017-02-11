Угрозы выброса радиоактивных веществ нет

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

В четверг, 9 февраля, во Франции на АЭС «Фламанвиль» прогремел взрыв, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Ouest France.



В результате взрыва, который произошел около 10:00 по местному времени (12:00 мск) пострадало несколько человек. Издание отмечает, что угрозы выброса радиоактивных веществ нет. Поэтомулан особого вмешательства (французский вариант чрезвычайной ситуации) пока не введен. Взрыв, как отмечают французские СМИ, взрыв произошел в машинном зале АЭС.



На место взрыва прибыли экстренные службы. Специалисты уже принялись к работам по ликвидации последствий взрыва. Эксперты устанавливают обстоятельства произошедшего.



АЭС «Фламанвиль» находится на северо-западе Франции на берегу пролива Ла-Манш на территории коммуны Фламанвиль в департаменте Манш.