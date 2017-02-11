83% россиян являются родственниками друг для друга, - ученые

С помощью ДНК можно выявить родственников от первого до десятого поколения

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Российские ученые в ходе исследования, которое длилось с сентября 2015 года по февраль 2016, выяснили, что 83% жителей нашей страны являются родственниками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету «Известия».

Специалисты проанализировали данные 1848 жителей России в возрасте от 20 до 45 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя, а также Киева. Результат показал, что минимум один родственник был выявлен у 83% участников ДНК-теста.

Как рассказали исследователи, родственников они искали с помощью ДНК-теста «Генеалогия», который также выявляет происхождение по отцовской и материнской линиям и определяет этническую принадлежность человека.

Таким образом, в исследуемой группе было обнаружено 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 — четвертого, 39 и 27 — третьего и второго поколений соответственно.

По словам ученых, в восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения.