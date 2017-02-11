Семнадцатилетняя москвичка отбилась в лифте от украинского дизайнера с ножом‍

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

В Москве 17-летней девушке удалось отбиться от напавшего на неё с ножом мужчину и вызвать полицию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МВД России столицы.

Правоохранительные органы задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на 17-летнюю девушку. Происшествие случилось в жилом доме на Балаклавском проспекте утром 7 февраля, сообщили в Следственном комитете РФ. Девушка зашла в лифт и нажала на кнопку третьего этажа. Внезапно в кабину зашел мужчина и прижал ее к стене. По словам следователей, он достал нож и, угрожая им, начал обыскивать карманы куртки потерпевшей.

Сообщается, что когда лифт дошел до третьего этажа, двери открылись, и девушка вырвалась из рук нападавшего. По словам матери пострадавшей, девушка сразу же, как выбежала, позвонила отцу, тот приехал, и они позвонили в полицию.

По словам матери потерпевшей, мужчина дал ей пощечину, порезал губу ножом.

По вызову прибыли сотрудники ОВД «Нагорный», уголовного розыска и участковые. «В результате обхода по квартирам дома подозреваемый был задержан», — сказали ТАСС в полиции. Выяснилось, что нападавший приехал в Москву с Украины, в столице он работает дизайнером.

«Оказалось, что это сосед с девятого этажа. Четыре месяца тут живет, но я раньше не видела его», — рассказала мать пострадавшей.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой». «Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает, телесных повреждений не имеется. В настоящее время задержано лицо, которое проверяется на причастность к совершенному преступлению», — отметила Иванова.