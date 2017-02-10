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Работу управляющих компаний проверяют во Владивостоке

В первую очередь было уделено внимание санитарному и техническому состоянию контейнерных площадок
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

Выездные совещания санитарного штаба продолжают работу в Первомайском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. На этой недели специалисты административно-территориального управления Первомайского района оценили работу ООО УК «Дальневосточные коммунальные системы».

В первую очередь было уделено внимание санитарному и техническому состоянию контейнерных площадок, организации вывоза шин, веток, ёлок, крупногабаритного мусора, своевременному вывозу отходов, а также уборке контейнерных площадок и прилегающих территорий от мусора. Отметим, что управляющая организация должна убирать 10 метров по периметру контейнерной площадки.

Также во время выездного совещания специалисты АТУ и сотрудники управляющих компаний Первомайского района оценили благоустройство придомовых территорий, зон отдых, установку и содержание детских площадок по следующим адресам: ул. Харьковская, 3, ул. Калинина, 23,25,27, 225а, ул. Черёмуховая, 12,14,12а,16, ул. Гульбиновича, 29/2, 17, 19, ул. Интернациональная, 71, 69. Все эти дома обслуживаются УК «Дальневосточные коммунальные системы».

В ходе поездки по многим вопросам была отмечена грамотная, профессиональная и добросовестная работа специалистов управляющей компании, но был отмечен и ряд недостатков - участки, где необходимо улучшить ситуацию, провести дополнительные работы.

Выездные совещания санитарного штаба административно-территориального управления проходят совместно с представителями различных управляющих организаций района. Основная их цель – не только проверить соответствие придомовых территорий нормам, но и показать лучший опыт, на конкретных примерах разъяснить, как должна быть организована работа, а при наличии недочётов - сразу на месте дать разъяснение, как следует их устранить.

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