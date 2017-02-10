Подростки Владивостока учились делать необычные поделки

"Бумажная неделя" в молодежном клубе "Антресоль"

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

На бесплатных мастер-классах молодежного клуба МРЦ «Антресоль» подростки приморской столицы развивают свои творческие способности, создавая оригинальные и полезные подарки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Так, на этой неделе юные владивостокцы учились делать креативные конверты и фоторамки.

8 февраля специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» показали ребятам, как из обычного листа формата А4 создать конверт с секретом. В такой конверт школьники вкладывали различные картинки и лист с добрыми пожеланиями адресату. Некоторые вложили в конверт отрывки стихов русского поэта Сергея Есенина.

9 февраля в молодежном творческом клубе «Антресоль» подростки с удовольствием трудились над необычной фоторамкой - это украшение для интерьера ребята делали из цветной бумаги.

«Моя дочь Алиса Казмерчук ходит в клуб «Антресоль» с сентября 2016 года, и ей здесь все очень нравится. После мероприятий этого клуба приходит с хорошим настроением и подарками, который делает своими руками. Дома у нас уже образовался «уголок поделок», – рассказала мама подростка Светлана Стругачева. – Сегодня решила зайти и посмотреть, где и чем мой ребенок занимается – осталась довольна! Даже помогла дочке сделать фоторамку, которую мы решили подарить бабушке».

На следующей неделе в «Антресоли» состоятся:

14 февраля в 16:00 – дискуссионный клуб «Вся жизнь на сцене. Андрей Миронов»;

16 февраля в 16:00 – мастер-класс «Мягкая игрушка».

Для информации:

Молодежный клуб МРЦ «Антресоль» расположен по адресу: Океанский проспект, 99-76. Расписание мероприятий и фотоотчеты размещены на сайте: mrc-vlad.ru, в группе клуба ВКонтакте. Инстаграм «Антресоли»: @mrc_vladivostok. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 245-23-05, 222-22-94.