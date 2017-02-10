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Общество

"Требовательное жюри" выбирает гимн Владивостоку

Пока ни один из предложенных вариантов не подошел по всем параметрам
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Депутаты Думы города Владивостока продолжают работу над городской символикой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Думы города Владивостока. Состоялось заседание по вопросу «О гимне города Владивостока».

Как стало известно, на данный момент уже отверждены новые герб и флаг Владивостока. Заместитель главы администрации Владивостока Елена Щеголева напомнила собравшимся, что во Владивостоке была сформирована комиссия, задачей которой стала оценка предложенных в качестве гимна музыкальных произведений. 

В рамках конкурса был предложен 21 вариант гимна. Специальная комиссия, состоящая из известных приморских литераторов и композиторов, пришла к выводу, что ни один из предложенных гимнов в полной мере не соответствует требованиям. 

Пять наиболее удачных, с точки зрения комиссии, вариантов гимна Владивостока были размещены на официальном сайте администрации города. По итогам проведенного среди интернет-пользователей голосования наиболее популярной оказалась композиция И.В. Мальцева под названием «Владивосток – город воинской славы».

Торопиться с окончательным решением по вопросу о гимне Владивостока не следует. По итогам обсуждения депутатами было принято решение начать работу по подготовке проекта решения Думы города Владивостока «О гимне города Владивостока», рассмотреть вопрос повторно на одном из ближайших заседаний комитета.    

Напомним, что гимн является официальным символом города, он будет утверждаться Думой и исполняться на торжественных мероприятиях. Именно поэтому к тексту и музыке предъявлены особые требования: произведение должно обладать высоким поэтическим уровнем, ритмом, благозвучностью, отражать историю Владивостока. Безусловно, гимн нужен, чтобы горожане через стихи и музыку могли выразить свою любовь к Владивостоку, восхищение его славным прошлым, гордость за великие преобразования, которые происходят сегодня, уверенность в достойном будущем столицы Приморья. 

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