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Ученые нашли самую опасную группу крови, - ученые

Хронические заболевания можно определить по крови
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили связи между группой крови и склонностью к определенным заболеваниям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский Форум.

Специалисты наблюдали за здоровьем 30 тысяч человек, в результате у 495 человек начали проявляться признаки нарушения памяти и когнитивного расстройства. Их физиологические особенности были изучены в сопоставлении с показателями здоровья у тех, кто не был склонен к процессам деменции. Выяснилось, что обладатели первой группы крови лучше защищены от умственной деградации.

По словам специалистов, у людей с первой группой крови снижен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые повышают вероятность возникновения проблем с памятью и развития деменции.

В свою очередь, наличие четвертой группы крови, наоборот, коррелировало с резко выраженным риском оказаться жертвой деменции. Люди с этой группой, по словам исследователей, на 82% более склонны к развитию проблем с памятью и мышлением, чем люди с другой группой крови.

В частности, ученые обнаружили, что носители четвертой группой крови отличались повышенным уровнем содержания белка, ускоряющего свертываемость крови. На языке врачей у них был повышен фактор свертываемости крови VIII.

При данной особенности, как отмечают биологи, кровеносная система подвержена высокой вероятности тромбообразования, плохой проводимости сосудов. Нарушения кровообращения в то же время тесно связаны с развитием когнитивных нарушений и расстройств интеллекта.

Как рассказали ученые, у людей с повышенным уровнем фактора VIII склонность к развитию когнитивных нарушений на 24% больше по сравнению с теми, у кого свертывание крови менее интенсивное.

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