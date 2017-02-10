До автостраховщиков Владивостока добрались и депутаты

Условия ведения бизнеса должны быть одинаковыми для всех

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Депутаты обсудили ситуацию, связанную с незаконным размещением объектов в районе остановки общественного транспорта «3-я Рабочая», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Думы города Владивостока.

Ранее РИА VladNews сообщало о массовой эвакуации автостраховщиков, которые незаконно захватили землю, предназначенную для других целей. В районе кольца 3-й Рабочей 15 объектов, среди которых оказались как торговые павильоны, так и перевозные точки автострахования, подверглись эвакуации. В связи с нарушением земельного законодательства администрацией Владивостока были проведены соответствующие проверки, в рамках которых были выявлены самовольные объекты. Лицам, нарушающим земельное законодательство, предложили устранить нарушение в добровольном порядке, на что не последовало никакой реакции. Документы были направлены на специально созданную комиссию при администрации города Владивостока, которая решает вопросы о признании объекта самовольным. Решение комиссии было однозначным – объекты признаны самовольными. Поэтому со вчерашнего вечера, как ранее сообщало РИА VladNews, в районе кольца 3-й Рабочей производится демонтаж торговых павильонов и перевозных киосков автострахования.

Часть нарушителей самостоятельно покинула участки. Остальных пришлось сдвигать с места эвакуаторами. Однако такой способ борьбы с незаконным размещением объектов на земельных участках и незаконной деятельностью требует значительного времени, городской бюджет в результате вынужден нести дополнительные расходы.

Депутаты Думы города Владивостока намерены найти системное решение данной проблемы. Заместитель председателя Думы Дмитрий Пенязь подчеркнул, что органам власти необходимо усилить работу по пресечению незаконной деятельности, применяя имеющиеся полномочия.

«Необходимо наладить должное взаимодействие между ведомствами, постоянно проводить рейды, своевременно реагировать на сигналы», - отметил Дмитрий Пенязь.

«Депутаты оперативно рассматривают все обращения, связанные с наведением порядка на улицах города. Вместе с жителями мы намерены заниматься мониторингом данной ситуации, подключать необходимые силы и средства. Условия ведения бизнеса должны быть одинаковыми для всех», - прокомментировал итоги рассмотрения вопроса председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил Веселов.